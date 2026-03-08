住宅ローンを検討する際には、借入段階で総返済額が決まり、金利の変動に左右されない安心感を重視する人にとって、フラット35は有力な選択肢となります。しかし近年は、フラット35の金利は以前より高い水準で推移しています。 そのため、これから住宅を購入する人の中には、過去に同条件で借りた人と比べて「どれくらい総返済額が増えるのか」と不安を感じる人もいるかもしれません。実際、5年前に同じ借入額で住宅を