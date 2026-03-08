新宿・歌舞伎町のシネシティ広場周辺、通称「トー横」。そこに集まる若者たちが『ABEMA Prime』で、集まる理由について語った。【映像】トー横キッズが一斉補導される様子（実際の映像）■「学校よりも楽しい」 緩やかな繋がりが入り口に 若者たちがトー横に足を踏み入れるきっかけは、日常の延長線上にある。トー横歴3年半で週一で通っている、18歳のらむさんは「仲の良かった友達に歌舞伎町を紹介された。年齢が近い子