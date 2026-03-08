3月8日、大相撲春場所がエディオンアリーナ大阪（大阪府立体育会館）で初日を迎える。今場所は大関・安青錦の綱取り挑戦を筆頭に、新三役・熱海富士の躍進、元大関・霧島の復帰への足固め、3場所ぶりの優勝を目指す横綱・大の里、そして復調を目指す尊富士と、見どころが目白押しである。ここでは、注目すべき5人の力士について、その魅力と応援ポイントを掘り下げる─。【写真】「美味そう」10皿テイクアウト! 安青錦の大好物『