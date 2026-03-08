マクドナルドは日本とアメリカで発音が異なる。日本マクドナルド創業者の藤田田さんは「『マクダーナルズ』では日本人の耳に馴染みにくい。本国の反対を押し切って『マクドナルド』にしたことが日本で成功した秘訣だ」という――。※本稿は、藤田田『起業家のモノサシ』（KKベストセラーズ）の一部を再編集したものです。写真＝共同通信社昭和46年に開店した「マクドナルド日本1号店」をPRする女性スタッフ - 写真＝共同通信社■な