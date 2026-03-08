文化を象徴する「ボデガ猫」 画像はイメージです 茶白猫のSimbaは、ニューヨークに点在する「ボデガ」に住む数多くの猫の1匹です。 「ボデガ」とは、コンビニエンス・ストアとデリを兼ねた小さな店で、街角に多数立地しており、人々の生活に欠かせない存在になっています。こうしたボデガで、ネズミ捕り担当の「従業員」として猫を飼う店主が多く、お気に入りの猫と触れ合うためにボデガに買い物に行