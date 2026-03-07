第6回「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」が開幕し、日本中が再び野球の熱狂に包まれている。3月6日、日本代表「侍ジャパン」は初戦の台湾戦で13−0の7回コールド勝ちを収め、最高のスタートを切った。そのプレイボール直前、始球式でスタジアムのボルテージを最高潮に引き上げたのが、世界を席巻する“麦わらの一味”だ。1997年から連載が始まり、単行本の世界累計発行部数が6億部を突破した尾田栄一郎氏の大人