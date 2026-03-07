結婚から約8年、子どもを持たない選択をした女性が義母に本音を尋ねた様子をInstagramに投稿し、ふたりの関係性に称賛が集まっています。動画を公開したのは、義母と嫁の仲睦まじい日常をSNSで発信している「お義母さんと嫁ちゃん」の“嫁のありさ”さん（@ogiboo_yome）です。【動画】「子どもを持たない選択」に義母の本音は…普段の笑いの絶えない動画とは打って変わって、冒頭から真面目な様子で話す約2分間の動画では、投稿主