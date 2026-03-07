“好きと偏愛”を詰め込んだベーグル専門店が自由が丘に誕生自由が丘駅の南口を出て徒歩約1分。栗の木通り沿いにある「HAL’S BAGEL.」は、中目黒・池尻大橋エリアで人気のカフェ「H.A.L.cafe（ハルカフェ）」の2号店として、2025年11月にオープンしたベーグル専門店です。オープンのきっかけとなったメニューは、「H.A.L.cafe」で提供している「ベーグルプレート」。ボリューム満点でおいしさにもこだわったひと皿を進化させ、ベ