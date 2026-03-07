Mカップの新人グラビアアイドル・星宮すみれさん(25)。大学卒業後は不動産営業としてキャリアをスタートし、実は現在も芸能活動と並行して仕事を続けているという。胸が豊かゆえに仕事中やプライベートで起きるハプニングや、グラビアアイドルの道に進んだきっかけを聞いた。（記事は全2回の2回目）◆子供に「デカい！」と叫ばれる。話をしたいだけのおじいちゃんも――グラビアアイドルの方が不動産会社でも勤務されているという