スケーターが「サンリオキャラクターズ」の「ワンプッシュダイレクトボトル」を発売。ぷっくり立体なデコレーションで、マシュマロやグミのようなかわいい新触感デザインが特徴です！真空二重構造の保冷機能と片手で使えるワンプッシュオープンの利便性があり、機能性とかわいさを両立しています☆ スケーター／サンリオキャラクターズ「マシュグミ」ワンプッシュダイレクトボトル 価格：オープン価格容量：480ml