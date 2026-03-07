スケーターが「サンリオキャラクターズ」の「ワンプッシュダイレクトボトル」を発売。

ぷっくり立体なデコレーションで、マシュマロやグミのようなかわいい新触感デザインが特徴です！

真空二重構造の保冷機能と片手で使えるワンプッシュオープンの利便性があり、機能性とかわいさを両立しています☆

スケーター／サンリオキャラクターズ「マシュグミ」ワンプッシュダイレクトボトル

価格：オープン価格

容量：480ml

サイズ：約 直径76mm × 高さ238mm

材質：内びん・口がね ステンレス鋼、胴部 ステンレス鋼（アクリル樹脂塗装）、キャップ・フタ・ベルト止め ポリプロピレン、パッキン シリコーンゴム

保冷効力：8度以下（6時間）

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の主な雑貨店、量販店など

サンリオの人気キャラクターたちを、ぷっくりとした立体的なデコレーションで表現した新シリーズ「マシュグミ」デザインがかわいい480mlボトルです！

各キャラクターをイメージしたカラーリングで、7つのデザインを展開しています☆

ハローキティ：パステルピンク

パステルピンクを基調としたボトルに、ぷっくりした3Dデコレーションで「ハローキティ」を表現。

かわいいカラーリングで、毎日を彩ってくれる水筒です！

マイメロディ：スイートピンク

あたたかみを感じるスイートピンクのボトルは「マイメロディ」デザイン。

「マシュグミ」デザインで表現されたデコレーションもかわいい480mlボトルです☆

クロミ：パープル

頭巾のドクロマークと一緒にウィンクする「クロミ」デザイン。

パープルのボトルに、ぷっくりしたデコレーションでキャラクターをあしらっています！

シナモロール：爽やかブルー

青空のような爽やかブルーのボトルは「シナモロール」デザイン。

ポーズを決める「シナモロール」と、お菓子やハートのモチーフがかわいい☆

ハンギョドン：ミントグリーン

「ハンギョドン」のボディカラーと同じ、ミントグリーンのボトルが爽やか。

明るいカラーと「マシュグミ」デザインの手触りで、毎日楽しく使えそうです！

ポムポムプリン：イエロー

両手を上げたポーズが可愛い「ポムポムプリン」

鮮やかなイエローを基調としたボトルカラーもポイント☆

ポチャッコ：ライトグリーン

元気いっぱいな「ポチャッコ」の姿をあしらったワンプッシュダイレクトボトル。

ライトグリーンのボトルカラーが明るい印象です！

商品特長

毎日使う水筒だからこそ、「持っているだけで気分が上がる」デザインと、「ストレスなく使える」機能性の両方を叶えたいもの。

そんな想いから、スケーターズの「3Dロック付ワンプッシュダイレクトボトル」シリーズは誕生しました。

「マシュグミ」というネーミングの通り、まるでマシュマロやグミのような「ぷっくり」としたデザインがポイント。

立体的な質感で表現した「サンリオキャラクターズ」をボトルの表面にあしらい、視覚だけでなく触覚でも癒やしを感じられるデザインです☆

思わず触りたくなる「3Dデコレーション」

最大の特徴は、ボトル表面に施された半立体のキャラクターアート。

マットで優しい色合いのボディに、艶のあるぷっくりとしたキャラクターたちが浮かび上がり、通常のプリントとは一味違う存在感を放ちます！

片手で「ポンッ」と開くワンプッシュオープン

飲みたい時にすぐ飲める「ワンプッシュオープン」式を採用。

キャップは開けた後に固定される「キャップロック設計」のため、飲む際に蓋が倒れてきて顔に当たる心配はなし。

持ち運び時の誤作動を防ぐ、安心のロック機能も搭載しています☆

ずっと冷たい、真空二重構造

ステンレス真空二重構造により、冷たさを長時間キープ（保冷専用）。

広口タイプなので、大きめの氷もスムーズに入り、朝の準備や洗浄も簡単です！

半立体な「マシュグミ」デザインがかわいく、ワンプッシュでキャップが開く、サンリオキャラクターズの水筒が登場。

スケーターの「サンリオキャラクターズ」ワンプッシュダイレクトボトルは、スケーター公式オンラインショップや全国の主な雑貨店、量販店などで販売です☆

ⓒ 2026 SANRIO CO., LTD.

