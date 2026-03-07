マシュマロみたいでぷっくりかわいい！スケーター／サンリオキャラクターズ「マシュグミ」ワンプッシュダイレクトボトル
スケーターが「サンリオキャラクターズ」の「ワンプッシュダイレクトボトル」を発売。
ぷっくり立体なデコレーションで、マシュマロやグミのようなかわいい新触感デザインが特徴です！
真空二重構造の保冷機能と片手で使えるワンプッシュオープンの利便性があり、機能性とかわいさを両立しています☆
スケーター／サンリオキャラクターズ「マシュグミ」ワンプッシュダイレクトボトル
価格：オープン価格
容量：480ml
サイズ：約 直径76mm × 高さ238mm
材質：内びん・口がね ステンレス鋼、胴部 ステンレス鋼（アクリル樹脂塗装）、キャップ・フタ・ベルト止め ポリプロピレン、パッキン シリコーンゴム
保冷効力：8度以下（6時間）
販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の主な雑貨店、量販店など
スケーターより「サンリオキャラクターズ」の「3Dロック付ワンプッシュダイレクトボトル」が登場！
サンリオの人気キャラクターたちを、ぷっくりとした立体的なデコレーションで表現した新シリーズ「マシュグミ」デザインがかわいい480mlボトルです！
各キャラクターをイメージしたカラーリングで、7つのデザインを展開しています☆
ハローキティ：パステルピンク
パステルピンクを基調としたボトルに、ぷっくりした3Dデコレーションで「ハローキティ」を表現。
かわいいカラーリングで、毎日を彩ってくれる水筒です！
マイメロディ：スイートピンク
あたたかみを感じるスイートピンクのボトルは「マイメロディ」デザイン。
「マシュグミ」デザインで表現されたデコレーションもかわいい480mlボトルです☆
クロミ：パープル
頭巾のドクロマークと一緒にウィンクする「クロミ」デザイン。
パープルのボトルに、ぷっくりしたデコレーションでキャラクターをあしらっています！
シナモロール：爽やかブルー
青空のような爽やかブルーのボトルは「シナモロール」デザイン。
ポーズを決める「シナモロール」と、お菓子やハートのモチーフがかわいい☆
ハンギョドン：ミントグリーン
「ハンギョドン」のボディカラーと同じ、ミントグリーンのボトルが爽やか。
明るいカラーと「マシュグミ」デザインの手触りで、毎日楽しく使えそうです！
ポムポムプリン：イエロー
両手を上げたポーズが可愛い「ポムポムプリン」
鮮やかなイエローを基調としたボトルカラーもポイント☆
ポチャッコ：ライトグリーン
元気いっぱいな「ポチャッコ」の姿をあしらったワンプッシュダイレクトボトル。
ライトグリーンのボトルカラーが明るい印象です！
商品特長
毎日使う水筒だからこそ、「持っているだけで気分が上がる」デザインと、「ストレスなく使える」機能性の両方を叶えたいもの。
そんな想いから、スケーターズの「3Dロック付ワンプッシュダイレクトボトル」シリーズは誕生しました。
「マシュグミ」というネーミングの通り、まるでマシュマロやグミのような「ぷっくり」としたデザインがポイント。
立体的な質感で表現した「サンリオキャラクターズ」をボトルの表面にあしらい、視覚だけでなく触覚でも癒やしを感じられるデザインです☆
思わず触りたくなる「3Dデコレーション」
最大の特徴は、ボトル表面に施された半立体のキャラクターアート。
マットで優しい色合いのボディに、艶のあるぷっくりとしたキャラクターたちが浮かび上がり、通常のプリントとは一味違う存在感を放ちます！
片手で「ポンッ」と開くワンプッシュオープン
飲みたい時にすぐ飲める「ワンプッシュオープン」式を採用。
キャップは開けた後に固定される「キャップロック設計」のため、飲む際に蓋が倒れてきて顔に当たる心配はなし。
持ち運び時の誤作動を防ぐ、安心のロック機能も搭載しています☆
ずっと冷たい、真空二重構造
ステンレス真空二重構造により、冷たさを長時間キープ（保冷専用）。
広口タイプなので、大きめの氷もスムーズに入り、朝の準備や洗浄も簡単です！
半立体な「マシュグミ」デザインがかわいく、ワンプッシュでキャップが開く、サンリオキャラクターズの水筒が登場。
スケーターの「サンリオキャラクターズ」ワンプッシュダイレクトボトルは、スケーター公式オンラインショップや全国の主な雑貨店、量販店などで販売です☆
ⓒ 2026 SANRIO CO., LTD.
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post マシュマロみたいでぷっくりかわいい！スケーター／サンリオキャラクターズ「マシュグミ」ワンプッシュダイレクトボトル appeared first on Dtimes.