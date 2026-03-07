【推し活＆仕事が捗る「ワザあり文具」】昨今、ライフログや旅ログ、推し活の記録などをあえてアナログで記録するノートや日記帳、リファイルなどが流行っている。一方、オフィスや仕事で使用する文具も、タイパやカジュアル化を重視する傾向が出てきているという。そこで今回、ショップ担当者に「ビジネス向け」「趣味活向け」のオススメ文具を紹介してもらった！＊＊＊＜選者の皆さん＞LOFT商品本部武田至巨さん &#