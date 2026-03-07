熊本市の熊本城ホールで開催中の木梨憲武展が7日、来場者1万人を達成しました。 来場1万人目となったのは宮崎県から家族で訪れた山口茜里さん24歳です。山口さんは木梨さん主演のテレビドラマを見たことで木梨さんのファンになったということです。展覧会での一番のお気に入りは…。■山口茜里さん「『感謝』という一番最初にある一番大きなフレームの作品。すごくカラフルだしかわいらしいしとてもワクワクする感