タレントの堀ちえみが6日、自身のアメブロを更新。3月の多忙なスケジュールの中で、自身の身体と向き合い、手術を受けるか否かで揺れ動く切実な胸中を明かした。【映像】堀ちえみ、舌がん手術後のリハビリの様子「早いですね」と一週間を振り返った堀は、4月には旅を交えた充電期間を設ける予定であることを報告。一方で、長年抱えている腰の不調についても言及し、「本当は腰の調子が取り戻せなかったら、この期間に手術も考