自分の周りを見ていると、「共働きなら世帯年収1000万円近いのが当たり前」と感じることがあります。しかし、その感覚は全国平均と同じとはかぎりません。 年収の話は、平均だけを見ると実態を見誤りがちです。本記事で公的統計を手がかりに、共働き世帯の年収感覚を現実の数字に引き戻しつつ、家計の考え方まで整理してみましょう。 「共働き＝世帯年収1000万円が普通」と感じる理由 「1000万円が普通」に感じるの