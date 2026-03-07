星空撮影や風景撮影といった少し本格的な写真撮影で、三脚のプレート調整や雲台の締め直しをする際に必要な、コインドライバーや六角レンチといった工具。普段から三脚をよく使う人なら備えているはずですが、それほど出番は多くないので、いざ使いたい時に手元になくて、カメラバッグをガサゴソ探し始めることも多いのでは？そんな撮影準備のちょっとしたロスを楽しく解消してくれるのが、キャプテンスタッグが立ち上げたカメラア