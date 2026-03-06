前日は豪州に0-3完封負け■日本 13ー0 チャイニーズ・タイペイ（6日・東京ドーム）チャイニーズ・タイペイ代表は6日、「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」1次リーグC組の日本代表（東京ドーム）と対戦した。大谷翔平投手に2回に満塁弾を浴びるなど、このイニングでまさかの10失点。7回コールド負けとなった。試合後の会見に出席したツェン・ハオジュ監督は「今日の負けは非常に重苦しい」と話した。大谷の勢いを止