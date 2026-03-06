手巻から豪華盛りまで！ 小僧寿し『春一番 かにざんまい祭』は全9種の充実ラインナップ桃の節句も過ぎ、いよいよ春本番を迎えるこの季節。小僧寿しがカニ好きの皆さまに贈る特別フェア『春一番 かにざんまい祭』を、3月7日からの週末4日間限定で開催します。メインとなる2570円の「贅沢かにざんまい」は、本ずわいがにや紅ずわいがに、そして濃厚なかにみそをふんだんに盛り込んだ圧倒的な豪華仕様です。さらに、希少部