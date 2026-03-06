かに好き大歓喜の『かにざんまい祭』を小僧寿しで3/7からの週末4日間限定で開催！ 本ずわいがに、紅ずわいがに、かにみそを味わい尽くすチャンス

手巻から豪華盛りまで！ 小僧寿し『春一番 かにざんまい祭』は全9種の充実ラインナップ

桃の節句も過ぎ、いよいよ春本番を迎えるこの季節。

小僧寿しがカニ好きの皆さまに贈る特別フェア『春一番 かにざんまい祭』を、3月7日からの週末4日間限定で開催します。

メインとなる2570円の「贅沢かにざんまい」は、本ずわいがにや紅ずわいがに、そして濃厚なかにみそをふんだんに盛り込んだ圧倒的な豪華仕様です。

さらに、希少部位を使用した1285円の「本ずわいがにたっぷり（爪下）」や、961円で海の幸を鮮やかに散りばめた「かに北海道ちらし」も見逃せません。

手軽に楽しめる194円の「手巻 かにみそマヨ」など、バラエティ豊かな全9種のラインナップが揃い、お一人様からご家族での集まりまで、大満足のボリューム感とワクワク感をお届けします。

※価格は全て税込

春の訪れを感じるこの季節！小僧寿しでは【かに】好きの皆さまへ贈る特別フェア『春一番 かにざんまい祭』を3月7日(土)〜開催！

KOZOホールディングス株式会社の子会社である株式会社小僧寿しは、持ち帰りすし店「小僧寿し」にて、2025年3月7日(土)・8日(日)・14日(土)・15日(日)の期間限定で『春一番 かにざんまい祭』を開催します。

◆『春一番 かにざんまい祭』商品のご紹介

桃の節句も過ぎ、春の訪れを感じるこの季節。小僧寿しでは、かに好きの皆さまへ贈る特別フェア『春一番 かにざんまい祭』を開催いたします。

希少部位ならではの、とろける甘みが魅力の本ずわいがに爪下。

旨味が濃く、しっかりとした食べ応えの紅ずわいがに。

それぞれの美味しさを贅沢に使用し、握り、盛り合わせ、ちらし寿司、手巻寿しまで多彩なラインアップをご用意しました！



◆販売日：2026年3月7日(土)・8日(日)・14日(土)・15日(日)

《販売概要》 商品名 / 価格

『贅沢かにざんまい』

価格：2,380円（税込2,570円）

【本ずわいがに】や【紅ずわいがに】、かにみそなど、さまざまな《かにネタ》を贅沢に盛り込んだ豪華な一皿！かにの旨みを存分に味わえる、フェアの主役商品です。

『かに味わいづくし』

価格：1,190円（税込1,285円）

紅ずわいがにやかにみそマヨなど、かにの美味しさをバランスよく楽しめる盛り合わせ。

かにの魅力を気軽に楽しめる人気メニューです。

『かに北海道ちらし』

価格：890円（税込961円）

かにを中心に、サーモン、いくらなど海の幸を彩りよく盛り付けた豪華なちらし寿司。

見た目も華やかで食べ応えのある一品です。

『かにMIX盛』

価格：980円（税込1,058円）

フェア限定【かにネタ】とともに、まぐろやえびなどの人気ネタを楽しめるバラエティ豊かな盛り合わせです。

『かにみそマヨたっぷり』

価格：790円（税込853円）

コクのあるかにみそマヨをたっぷり使用した、かに好きにはたまらない一品です。

『本ずわいがにたっぷり（爪下）』

価格：1,190円（税込1,285円）

旨みの濃い【本ずわいがに】の爪下を使用した贅沢な握り寿し。かにの旨みと食べ応えを存分に味わえます。

『紅ずわいがにたっぷり』

価格：1,190円（税込1,285円）

甘みのある【紅ずわいがに】をたっぷり楽しめる一皿。かにの美味しさをシンプルに味わえる人気商品です。

手巻 かにみそマヨ

価格：180円（税込194円）

コクのあるかにみそマヨを使用した手軽に楽しめる手巻寿司です。