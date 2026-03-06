2回の第2打席で右翼席へ運んだ満塁本塁打■チャイニーズ・タイペイ ー 日本（6日・東京ドーム）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦で台湾と対戦。「1番・指名打者」で先発出場した大谷翔平投手（ドジャース）が2回に満塁本塁打を放った。MLB公式はわずか5分後、“用意”していた1枚を公開した。本番の大舞台でいきなり魅せた。初回の