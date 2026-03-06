アルゼンチン遠征に臨むメンバー20人を発表した日本サッカー協会（JFA）は2026年3月6日、今月12日から23日にかけてアルゼンチンのブエノスアイレスで行われる遠征に参加するU-17日本代表メンバーを発表した。南米の強豪国での武者修行に、ファンからは「ガチだな」「莉人、アピールしておいで」と期待の声が上がっている。今回の遠征では、16日にU-17チリ代表、20日にU-17アルゼンチン代表との国際親善試合を予定している。さ