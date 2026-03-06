中東情勢の緊張が続く中、日銀大分支店の安徳支店長は今後、海上輸送の封鎖が長期化すれば、物価上昇ペースが再び強まる可能性があるとの考えを示しました。 【写真を見る】中東情勢の緊迫化、物価上昇ペースが再び強まるおそれ日銀大分支店長が懸念表明 6日は、日銀大分支店による県内の景気動向について会見が開かれました。この中で安徳久仁理支店長は深刻化する中東情勢について、県内の製造業者からはホルム