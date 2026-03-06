多くの女性を悩ませる駅や公共施設などのトイレの行列問題。国は女性の社会参画を妨げる恐れがあるとして、事業者などに改善を求める指針を３月中に公表する方針だ。（林理恵）１・６９倍２月中旬の午前、東京都西部にある駅の女性用トイレ通勤・通学の時間帯ということもあり、頻繁に行列が発生していた。待ちきれずに立ち去る人もいる一方、記者が見ていた約２時間で男性用に列ができることはなかった。５分ほど並んだ高