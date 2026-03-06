Uber Eatsは、3月8日の国際女性デーに合わせ、3月5日〜8日までの4日間限定で「女性の活躍を応援！キャンペーン」を実施する。女性の活躍を応援！キャンペーン同キャンペーンは、日本における女性のエンパワーメント推進の一環として実施する。期間中、女性オーナーや女性シェフが在籍し、キャンペーンに参加する加盟店で注文すると、800円の割引が適用される。最低注文金額は、レストランで2,000円以上、小売店で3,000円。アプリ内