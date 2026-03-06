Uber Eats、3/8まで「女性の活躍を応援！キャンペーン」開催中
Uber Eatsは、3月8日の国際女性デーに合わせ、3月5日〜8日までの4日間限定で「女性の活躍を応援！キャンペーン」を実施する。
女性の活躍を応援！キャンペーン
同キャンペーンは、日本における女性のエンパワーメント推進の一環として実施する。期間中、女性オーナーや女性シェフが在籍し、キャンペーンに参加する加盟店で注文すると、800円の割引が適用される。最低注文金額は、レストランで2,000円以上、小売店で3,000円。アプリ内では対象店舗を特集したページを展開し、女性が活躍する店舗との出会いを創出する。
あわせて、配達パートナーを対象とした国際女性デーに関するクイズキャンペーンも開催する。正解者には抽選でUber Cashを進呈する。
