ミラノ・コルティナ五輪のスキージャンプ・男子ラージヒル個人で銀メダル、男子ノーマルヒル個人と混合団体で銅メダルを獲得した日本代表、二階堂蓮選手（24）が2026年3月6日にインスタグラムを更新した。アメリカとイスラエルのイラン攻撃などで中東情勢が緊迫化した結果、航空便がなくなったためアラブ首長国連邦（UAE）のドバイに滞在中。現地での暮らしを報告した。ドバイの一部便は運航再開も情勢落ち着かず二階堂選手につい