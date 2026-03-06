「ひろゆき」こと実業家の西村博之さんが2026年3月5日、無許可の「TOKEN」や「COIN」をめぐる疑問を投稿し、ネットの話題を集めている。SANAE TOKENリリースの「Japan is Back」は中止に仮想通貨をめぐっては、実業家の溝口勇児氏が率いるプロジェクト「NoBorder DAO」が、「民主主義のアップデートを目指すプロジェクト」との触れ込みで2月25日にリリースした「SANAE TOKEN」が問題となっていた。免責事項のページでは「いわゆる