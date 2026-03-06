「ひろゆき」こと実業家の西村博之さんが2026年3月5日、無許可の「TOKEN」や「COIN」をめぐる疑問を投稿し、ネットの話題を集めている。

SANAE TOKENリリースの「Japan is Back」は中止に

仮想通貨をめぐっては、実業家の溝口勇児氏が率いるプロジェクト「NoBorder DAO」が、「民主主義のアップデートを目指すプロジェクト」との触れ込みで2月25日にリリースした「SANAE TOKEN」が問題となっていた。

免責事項のページでは「いわゆるファンクラブトークン」だと説明していた一方で、「SANAE」の名前を冠していること、トップページには高市氏の似顔絵が使われていたことなどから、3月2日に高市氏がXで「全く存じ上げません」と注意喚起。「本件について我々が何らかの承認を与えさせて頂いたこともございません」としていた。

また、仮想通貨の発行に必要な登録がないとして、金融庁が調査を検討しているとも報じられている。

同TOKENを発行している「Japan is Backプロジェクト」は3月5日、プロジェクトの中止を発表した。

「『OTANI SHOHEI COIN』もイケるのか。。」

「SANAE TOKEN」のように、実在の人物やできごとなどを名前にもつ仮想通貨は「ミームコイン」と呼ばれ、海外でも広く流通している。ミームコインは、文字通りインターネット上で流行している「ミーム」から生まれたもので、話題性が高く価格の流動性も高い。仲間うちのジョークや風刺としてスタートすることが多いものでもある。

暗号通貨取引所・Coincheckが公開している「ミームコインとは？ なぜ価値がある？ 特徴や将来性をわかりやすく解説」との記事によると、25年1月時点でのミームコイン全体の時価総額は、400億ドルを超えているという。

こうした中、ひろゆきさんは「『SANAE TOKEN』が問題なかったら、安倍元首相のイラスト使って『ABE SHINZO COIN』作る人が出てきちゃうよね」と疑問を投稿。

「『OTANI SHOHEI COIN』もイケるのか。。」とつづった。

「トークンは匿名で簡単に作れちゃうから無法地帯すぎますね」

実際の取引所を検索すると、安倍晋三元首相の名前や顔写真、似顔絵などを使った「Shinzo Abe」「SHINZO」コインや、大谷翔平選手をモチーフとした「Shohei」コインはすでに複数の種類が存在する。このほか、石破茂元首相の名前を冠した「ISHIBA COIN」もリリースされている。

今回の投稿を行ったひろゆきさんの画像や名前を使った「ひろゆきコイン」もあった。

投稿を見た人からは、「法的には問題ないんだろうか...いや、問題なければやっていいかどうかは全く別物なんだけども」「今回は作った人たちが顔出ししてまで宣伝してたから追えてるけど、トークンは匿名で簡単に作れちゃうから無法地帯すぎますね 特に最近はmemeで有名になった人とかのコインも多いし、さすがに何とかしてほしいモラルの無さ」など、疑問や懸念の声が上がった。

また、「『OTANI SHOHEI COIN』は価値が上がりすぎてビットコインを凌駕しそうですが、裏でこっそり『IPPEI COIN』に資金が流出するバグが見つかりそうで怖いです。。」「豊田真由コイン このハゲーーーーーーーー！！！！！！！！！！！！」など、大喜利投稿を楽しむユーザーも多いようだ。