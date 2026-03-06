ロームが後場カイ気配スタート。日本経済新聞電子版は６日、「デンソーが半導体大手のロームに買収を提案した」と報じた。記事によると、デンソーによる買収額は１兆３０００億円規模となる見通しで、ＴＯＢ（株式公開買い付け）で全株取得を目指す内容とみられる、としている。ＴＯＢ価格を巡る期待感が膨らむ形となり、買い注文が集まっている。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の