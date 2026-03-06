建築会社ラックプラス(堺市)の飲食事業を担うライクイット(堺市)は5日、堺東エリアでの接待需要に応える完全個室の焼肉店「焼肉 銀翠苑」を開業した。これまでライクイットではフランチャイジーとして運営する業態を含む4店の飲食店を運営してきた。今回開業した「焼肉 銀翠苑」は初の高級業態店となる。堺市内で建設会社を運営する中で、会食や接待に利用できる店が限られており、プライバシーが保たれる完全個室で食事を提供する