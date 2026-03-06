2月、名古屋市熱田区で拳銃のようなもので脅され、現金を奪われたとされる路上強盗事件は、うその申告だったことが分かりました。 【写真を見る】拳銃のようなもの突きつけられ｢ギブミーマネー｣ 現金26万円奪われたとされる事件は“ウソ”だった 名古屋･熱田区 警察によりますと2月27日、派遣社員の37歳の男性が名古屋市の交番を訪れ「強盗にあった」などと話しました。 男性は警察官に、熱田区三本松町で自転車で