名古屋市南区でマイクロバスが歩行者の男女をはねて死亡させた事故で、男性が現場から離れた所に倒れていたことが1日、捜査関係者への取材で分かった。愛知県警は、バスが男性をはねた後に引きずった可能性があるとみて調べる。