きのう、名古屋市で歩行者2人がマイクロバスにはねられ、死亡しました。逮捕された85歳の男は、中型バスの運転がスムーズにできなくなっていたことがわかりました。 【写真を見る】マイクロバスにはねられ男女2人が死亡 逮捕された85歳の運転手の男 この1～2年の間で中型バスの運転に支障 スムーズに駐車が出来なくなっていた 名古屋・南区 警察によりますと、きのう午後5時半ごろ、名古屋市南区の交差点で、