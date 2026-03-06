ディズニーストアから、4月2日にお誕生日を迎える「チップ」と「デール」の新コレクション「Chip ‘n’ Dale COLLECTION」が登場。くまのパジャマに身をつつんだ「チップ」と「デール」がデザインされたふわもこ素材のぬいぐるみや、ペア使いもかわいいホーム雑貨に、2026年は「クラリス」も仲間入り！ ディズニーストア「チップ＆デール」コレクション「Chip ‘n’ Dale COLLECTION」 スケジュール：先行発