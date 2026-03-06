ディズニーストアから、4月2日にお誕生日を迎える「チップ」と「デール」の新コレクション「Chip ‘n’ Dale COLLECTION」が登場。

くまのパジャマに身をつつんだ「チップ」と「デール」がデザインされたふわもこ素材のぬいぐるみや、ペア使いもかわいいホーム雑貨に、2026年は「クラリス」も仲間入り！

ディズニーストア「チップ＆デール」コレクション「Chip ‘n’ Dale COLLECTION」

スケジュール：

先行発売日：2026年3月10日（火）より順次先行販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア発売日：2026年3月13日（金）販売店舗：ディズニーストア店舗

ディズニーストアから、4月2日の「チップ」と「デール」のお誕生日にあわせて「Chip ‘n’ Dale COLLECTION」が登場。

くまのパジャマを身につけた「チップ」と「デール」に加え、2026年は「クラリス」も仲間入りします。

お揃いのパジャマはちょっぴり大きめサイズが愛らしく、少し曲がった胸元のリボンがお茶目な「デール」や、「クラリス」のパジャマのピンクカラーがアクセントとなった描き起こしアートです。

ラインナップは、頬に手を添えながらウインクしている「チップ」と「デール」や、ハートを抱える「クラリス」のぬいぐるみをはじめ、エコバッグやミニタオルといった雑貨まで幅広く展開。

ぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンは、フードを外すことも可能で、それぞれ異なるスタイルを楽しめるのもポイントです。

また、お部屋を賑やかに彩るカーテンタッセルが登場。

「チップ」と「デール」がカーテンに抱きつくデザインがキュートで、ペア使いもおすすめです。

そのほか、クリアファイルやメモセットなど学校やオフィスで活躍するステーショナリーも用意されます☆

チップ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン Chip ‘n’ Dale COLLECTION

価格：2,600円 (税込)

サイズ：全長 約23cm

キャラクター 約高さ12.5×幅10×奥行き9cm

クマデザインのパジャマを着た「チップ」のぬいぐるみキーホルダー。

クマのフェイスモチーフのフードが愛らしく、耳の内側がギンガムチェック柄になっています。

「チップ」はパジャマのサイズが大きめで、フードがたぷっとしていてかわいいです☆

デール ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン Chip ‘n’ Dale COLLECTION

価格：2,600円 (税込)

サイズ：全長 約23cm

キャラクター 約高さ12.5×幅9.5×奥行き8.5cm

ライトブルーを基調にした、クマデザインのパジャマを着た「デール」のぬいぐるみキーホルダー。

フードは脱がすこともできるため、色々なシーンでぬい撮りが楽しめます。

すこし眠たそうなとろんとした目に小さな口のあどけない表情にも注目です。

クラリス ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン Chip ‘n’ Dale COLLECTION

価格：2,600円 (税込)

サイズ：全長 約23.5cm

キャラクター 約高さ14×幅8.5×奥行き9.5cm

かわいいパジャマを着て、ハート形クッションを持った「クラリス」のぬいぐるみキーホルダー。

フードにあしらわれたお花もアクセントになっています。

お手持ちのバッグに取り付けて、出張や旅行のお供として活躍してくれるのも嬉しいポイントです。

チップ マルチポシェット Chip ‘n’ Dale COLLECTION

価格：4,000円 (税込)

サイズ：約高さ25×幅17.5×奥行き17cm

ショルダー部分 約72〜140cm ※調節可能

ふわふわパジャマを着た「チップ」をデザインした、ふわふわなマルチポシェット。

首のうしろ側が開口部になっており、小物を入れられます。

コーディネートのポイントになってくれる、存在感たっぷりのグッズです。

チップ＆デール、クラリス ショッピングバッグ・エコバッグ Chip ‘n’ Dale COLLECTION

価格：1,100円 (税込)

サイズ：収納時 約縦13.5×横13.5×厚み2.5cm

使用時 約縦48×横44×厚み0.5cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約21cm

「チップ」「デール」「クラリス」をデザインした折りたたみエコバッグ。

バッグ内側にはポケットがひとつあり、使い勝手も抜群。

コンパクトに折りたたんで手持ちのバッグに忍ばせておけば、いざという時に便利です。

チップ カーテンタッセル Chip ‘n’ Dale COLLECTION

価格：2,800円 (税込)

サイズ：キャラクター 約高さ17×幅13×奥行き11cm

タッセル 約長さ15cm／ループ 約長さ1.8cm

パジャマ姿の「チップ」をデザインしたカーテンタッセル。

「チップ」が持っているリボンのタッセル部分はゴム仕様になっており、伸縮性があります。

先端に付いたループを「チップ」の右手にあるボタンに掛けて使用できる雑貨です。

デール カーテンタッセル Chip ‘n’ Dale COLLECTION

価格：2,800円 (税込)

サイズ：キャラクター 約高さ17×幅13×奥行き11cm

タッセル 約長さ15cm／ループ 約長さ1.8cm

着脱できるフードをかぶった「デール」のカーテンタッセル。

フワモコ素材を使用したクマデザインのパジャマ姿がとってもキュート☆

上記で紹介した「デール」デザインと一緒に使用するのもおすすめです。

チップ＆デール、クラリス シール・ステッカー ダイカット Sticker Collection Chip ‘n’ Dale COLLECTION

価格：700円 (税込)

サイズ：パッケージ 約縦14.5×横6.5×厚み0.5cm

本体(チップ) 約縦6.4×横5.7cm

「チップ」「デール」「クラリス」のアートを使用したダイカットステッカー4枚セット。

それぞれ異なるカラーのリボンを巻いているのもポイントです。

手持ちのスマートフォンケースに挟んだり、手帳やノートに貼って、自分ならではのアレンジが楽しめます。

「うるぽちゃちゃん」にお誕生日にぴったりの「チップ」と「デール」のぬいぐるみが登場

価格：各1,800円(税込)

「うるぽちゃちゃん」に、お誕生日仕様の「チップ」と「デール」のぬいぐるみが登場。

カラフルなパーティーハットをかぶり、“BIRTHDAY”のガーランドを持って、お祝いにぴったりのデザインに仕上げられているため、お誕生日のプレゼントとしてもおすすめです。

くまのパジャマに身をつつんだ「チップ」「デール」「クラリス」に癒やされる新コレクション。

ディズニーストアにて2026年3月10日より順次販売が開始される「チップ＆デール」コレクション「Chip ‘n’ Dale COLLECTION」の紹介でした☆

恋の初々しさやときめきが詰まったとんすけ＆ミス・バニー！ディズニーストア「DISNEY SPRING ROMANCE」 恋の初々しさやときめきが詰まったとんすけ＆ミス・バニー！ディズニーストア「DISNEY SPRING ROMANCE」 続きを見る

© Disney

※品切れの場合があります

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

※一部店舗で取り扱いがない場合があります

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「チップ＆デール」コレクションにクラリスが仲間入り！ディズニーストア「Chip ‘n’ Dale COLLECTION」 appeared first on Dtimes.