◇第98回選抜高校野球大会（3月19日開幕）組み合わせ抽選会第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の組み合わせ抽選会が6日、大阪市内で行われ、1回戦から好カードが並んだ。昨夏王者の沖縄尚学は開幕試合で帝京（東京）と対戦。第2日には連覇を狙う横浜（神奈川）が神村学園（鹿児島）と対戦。第4日には神戸国際大付（兵庫）―九州国際大付（福岡）の神宮大会決勝カードが実現した。大阪桐蔭は第6日、1回戦の