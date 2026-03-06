【モデルプレス＝2026/03/06】俳優の山崎育三郎が本格プロデュースを手掛ける新オーディションプロジェクト「OK！Diamonds」の始動を発表した。【写真】39歳ミュージカル界のプリンス「大人の色気」紫ウェーブヘア披露◆山崎育三郎、新オーディションプロジェクト始動「OK！Diamonds」は、今はまだ眠っているダイヤモンドのような才能の原石を発掘し、ミュージカルだけではない、あらゆるエンタテインメントのステージで光り輝くボ