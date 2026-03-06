山崎育三郎、“日本初”ミュージカル×ボーイズグループオーディション始動「日本発のミュージカルを世界へ」
【モデルプレス＝2026/03/06】俳優の山崎育三郎が本格プロデュースを手掛ける新オーディションプロジェクト「OK！Diamonds」の始動を発表した。
【写真】39歳ミュージカル界のプリンス「大人の色気」紫ウェーブヘア披露
「OK！Diamonds」は、今はまだ眠っているダイヤモンドのような才能の原石を発掘し、ミュージカルだけではない、あらゆるエンタテインメントのステージで光り輝くボーイズグループを育成するオーディションプロジェクト。最終選抜メンバーは、山崎をはじめとする数々の俳優・タレントが所属する株式会社研音と、株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ所属のボーイズグループとして、様々なエンタテインメントのステージで活動を行っていく。なお、審査の模様はYouTubeコンテンツとして順次公開される。
そして、同日より1次審査受付がスタート。1次審査は、歌のみで自身を“解放”する「歌唱パフォーマンス動画審査」となる。
歌、ダンス、演技など、あらゆるエンタテインメントの要素を持ち、“総合芸術”とも称されるミュージカルの道を切り拓き続けてきた山崎。そんな彼が、どんな原石たちに「OK！」の言葉を投げかけるのか。経験・国籍・年齢一切不問の、まったく新しい全肯定型のオーディションが、幕を開ける。（modelpress編集部）
ミュージカルを愛している。
だからこそ、このままでは終われない。
いつか、日本発のミュージカルを世界へ羽ばたかせたい。
その起爆剤となるボーイズグループを生み出したい。
とにかく歌が好き。
その気持ちがあるなら、それだけでOK。
ミュージカルを知らなくてもOK。
経験がなくてもOK。
遠回りしてきた人生でもOK。
ここは、あなたをジャッジする場所じゃない。
あなたの輝きを見つける場所。
あなたがあなたらしく
そこに存在するだけでOK。
どうしても輝いてしまう、みんなに会いたい。
OK？
OK！Diamonds。
プロデュース
山崎育三郎
【Not Sponsored 記事】
【写真】39歳ミュージカル界のプリンス「大人の色気」紫ウェーブヘア披露
◆山崎育三郎、新オーディションプロジェクト始動
「OK！Diamonds」は、今はまだ眠っているダイヤモンドのような才能の原石を発掘し、ミュージカルだけではない、あらゆるエンタテインメントのステージで光り輝くボーイズグループを育成するオーディションプロジェクト。最終選抜メンバーは、山崎をはじめとする数々の俳優・タレントが所属する株式会社研音と、株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ所属のボーイズグループとして、様々なエンタテインメントのステージで活動を行っていく。なお、審査の模様はYouTubeコンテンツとして順次公開される。
歌、ダンス、演技など、あらゆるエンタテインメントの要素を持ち、“総合芸術”とも称されるミュージカルの道を切り拓き続けてきた山崎。そんな彼が、どんな原石たちに「OK！」の言葉を投げかけるのか。経験・国籍・年齢一切不問の、まったく新しい全肯定型のオーディションが、幕を開ける。（modelpress編集部）
◆山崎育三郎ステートメント
ミュージカルを愛している。
だからこそ、このままでは終われない。
いつか、日本発のミュージカルを世界へ羽ばたかせたい。
その起爆剤となるボーイズグループを生み出したい。
とにかく歌が好き。
その気持ちがあるなら、それだけでOK。
ミュージカルを知らなくてもOK。
経験がなくてもOK。
遠回りしてきた人生でもOK。
ここは、あなたをジャッジする場所じゃない。
あなたの輝きを見つける場所。
あなたがあなたらしく
そこに存在するだけでOK。
どうしても輝いてしまう、みんなに会いたい。
OK？
OK！Diamonds。
プロデュース
山崎育三郎
【Not Sponsored 記事】