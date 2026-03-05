au Starlink Directのアメリカでの海外ローミング接続を開始！国境を越えての接続は世界初KDDIおよび沖縄セルラー電話は4日、Space Exploration Technologies（以下、SpaceX）が提供する高速・低遅延の衛星通信サービス「Starlink」を活用した空が見えれば圏外エリアでも通信できる衛星とスマートフォン（スマホ）の直接通信サービス「au Starlink Direct」において海外ローミング接続を日本時間（JST）の2026年3月4日（水）より開