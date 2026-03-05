KDDI、衛星とスマホとの直接通信サービス「au Starlink Direct」で世界初の海外ローミングを開始！まずはアメリカ（ハワイやアラスカなど含む）で
KDDIおよび沖縄セルラー電話は4日、Space Exploration Technologies（以下、SpaceX）が提供する高速・低遅延の衛星通信サービス「Starlink」を活用した空が見えれば圏外エリアでも通信できる衛星とスマートフォン（スマホ）の直接通信サービス「au Starlink Direct」において海外ローミング接続を日本時間（JST）の2026年3月4日（水）より開始すると発表しています。
すでに日本でau Starlink Directを利用している場合にはアメリカでも当面の間は申し込み不要で圏外エリアにおけるデータ通信を利用でき、利用にあたっては対象機種を事前に最新のソフトウェアにアップデートし、ローミング設定を有効にする必要があります。対象機種はまずはGoogleの「Pixel 10」シリーズおよび「Pixel 9」シリーズ（Pixel 9a除く）から対応し、3月中に「motorola razr 60 ultra」が対応するほか、今後対象機種を順次拡大予定となっています。
なお、Starlink衛星とスマホとの直接通信における国境を越えての接続は世界初となり、今後、KDDIでは日本国内におけるT-Mobileの衛星通信サービスであるT-Satellite with Starlinkにも対応していく予定だということです。またKDDIでは世界初となるau Starlink Directの海外利用の開始を通じてつなぐチカラを進化させ、誰もが思いを実現できる社会の実現をめざすとしています。
T-Satellite with Starlinkのエリア（ https://www.t-mobile.com/coverage/coverage-map ）
au Starlink Directは既存のau周波数を活用してスマホが直接通信対応のStarlink衛星とつながり、空が見える状況であればau回線の圏外エリアでも通信できるサービスで、普段利用している通信事業者がつながらない場合でもテキストメッセージのやり取りや現在地の位置情報共有などが可能です。当初、au Starlink Directはauの利用者のみに無料で提供されてきましたが、その後、auを利用していない人向けに専用SIM（専用プラン）も提供されています。
今回のau Starlink Direct海外対応によってアメリカのイエローストーン国立公園やグランドキャニオンなどの地上基地局の電波が届かない圏外エリアにおいても通信を利用できるようになり、au Starlink Directは世界180か国で30億人を超える人に利用されている「WhatsApp」や「Messenger」などのチャット・ボイスアプリにも対応してため、海外渡航先においてもチャットメッセージだけでなく、ボイスアプリによる音声通話も利用可能となります。
＜アメリカにおけるau Starlink Directの接続における対応機種＞
2026年3月4日
・Pixel 10
・Pixel 10 Pro
・Pixel 10 Pro XL
・Pixel 10 Pro Fold
・Pixel 9
・Pixel 9 Pro
・Pixel 9 Pro XL
・Pixel 9 Pro Fold
2026年3月中
・motorola razr 60 ultra
また海外ローミングでは日本国内のau Starlink Direct同様にGoogle Mapなどの衛星対応アプリの利用や緊急時の外部とのコミュニケーションサービスとの通信にも対応しており、通常の海外ローミングサービス「au海外放題」などのau世界サービスと合わせて利用することによってアメリカでも圏内・圏外を気にせず普段お使いのスマホでシームレスに通信できます。その他、今回のau Starlink Directの海外ローミングの開始に伴い、T-Mobile最高執行責任者兼CSOの Stefan Bewley氏は以下のようにコメントしています。
「KDDIとのパートナーシップは、従来のネットワークの限界を超えて接続性を拡大することと、革新を目指す共通の公約に基づいています。T-Mobileの衛星への強みとKDDIの力を組み合わせることで、お客さまは従来圏外エリアであった地域でもつながり続けることが可能になります。これからも、T-MobileとKDDIは共に世界的な接続を推進していくことを楽しみにしています。」
記事執筆：memn0ck
