アゼルバイジャン外務省は５日、アルメニアを挟んだ飛び地ナヒチェバン自治共和国にイランから無人機が飛来し、国際空港のターミナルビルに直撃して２人が負傷したと発表した。同省は「無人機による攻撃」として強く非難し、イランに早急な説明と再発防止策を求めている。ナヒチェバンはイランの北側に接しており、国際空港は国境から約１０キロ・メートルの位置にある。同省の声明によると、飛来した無人機は計２機で、もう１