かつての「成田空港駅」成田空港といえば、国内屈指の大空港です。ターミナル内は常に人の流れが絶えず、飲食店や土産店もにぎわいを見せています。アクセス手段も複数整備されており、ターミナル直結の鉄道駅もあります。しかし、その一方で、ほとんど利用されない駅が存在します。東成田駅です。実際にこの駅を訪れてみました。【写真】雰囲気スゴい…これが「旧成田空港駅」驚愕の現状ですこの駅は、かつて「成田空港駅」と