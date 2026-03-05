【モデルプレス＝2026/03/05】元JO1の鶴房汐恩が3月5日、自身のInstagramを更新。ソロ活動再開への思いやファンへの感謝を伝えた。【写真】鶴房汐恩、JO1脱退後初の最新ショット◆鶴房汐恩、JO1メンバー・ファンへ感謝伝える鶴房は空の写真を添え「2月4日から何も言わずに活動を再開してファンの方をびっくりさせてしまったかもしれません。申し訳ありません」と投稿。2025年12月末にJO1の活動を終了し、2026年2月4日に活動再開を