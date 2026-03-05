鶴房汐恩、JO1メンバー＆ファンへの感謝つづる 活動再開のきっかけも明かす「ファンの方々と会って、生きる活力とこの先の僕の未来が少し見え…」
【モデルプレス＝2026/03/05】元JO1の鶴房汐恩が3月5日、自身のInstagramを更新。ソロ活動再開への思いやファンへの感謝を伝えた。
【写真】鶴房汐恩、JO1脱退後初の最新ショット
鶴房は空の写真を添え「2月4日から何も言わずに活動を再開してファンの方をびっくりさせてしまったかもしれません。申し訳ありません」と投稿。2025年12月末にJO1の活動を終了し、2026年2月4日に活動再開を報告した鶴房。「活動再開して約1ヶ月が経ち色々振り返る時間も出来ました。ついてきて下さるファンの方、僕の復帰に喜んでくれる方、厳しい意見を言って下さる方も居ました。それも僕がグループ活動でどれだけ恵まれて愛されて幸せな活動ができていたのかと心より感じることができました。今僕が1人で活動出来ているのもJO1での活動があったからこそです。本当にスタッフの方々とメンバー、そしてファンの皆様に感謝しています。ありがとうございます」とファンやメンバーへ感謝を伝えた。
また、「去年の6月から活動を休止して12月でグループ活動を終え、1人で考える時間も増えて自分を見つめ直しました」と振り返り「活動を終了してソロ活動をしないという考えももちろんありましたが、それでもファンの方の声が本当に僕の支えになって12月末のトーク会、サイン会で僕に想いを伝えて下さるファンの方々と会って、生きる活力とこの先の僕の未来が少し見え、これからもステージに立ち歌を歌う活動をしたいと思えました」と活動を続ける決意をしたきっかけを告白。最後には「これからアーティスト『BONBON.』としてゆっくり自分と会話して活動をしていこうと思います。これから宜しくお願い致します」と意気込みをつづっている。
鶴房はオンラインカジノを利用していた事実が判明。2025年8月に賭博罪にて略式起訴されたことを受け、JO1を活動休止していた。2025年12月には、所属事務所を通じて2025年12月末をもってLAPONEエンタテインメントとの専属マネジメント契約を満了し、JO1としての活動を終了することを発表。所属事務所は「本人から、ファンの皆さま、メンバー、関係者の皆さまに対しての深い悔悟の念に加え、契約ならびに活動終了の強い意向が示されました。弊社といたしまして、その意向を尊重し、今回の結論に至りました」と本人の強い意向で活動終了という結論に至ったことを説明していた。そして、2026年2月4日にはYouTubeチャンネル、Instagramの開設を報告していた。（modelpress編集部）
◆鶴房汐恩、JO1メンバー・ファンへ感謝伝える
◆元JO1鶴房汐恩、2026年2月にインスタ＆YouTube開設
