【モデルプレス＝2026/03/05】タレントの川崎希が3月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。お弁当作りの様子を公開した。【写真】38歳元AKB「何種類もあってすごい」早起きして作った彩り豊かな弁当◆川崎希、お弁当作りの様子披露川崎は「早起きしてお弁当おかず作り」と添え、2〜3cmの長さに切った小松菜と斜め切りにしたちくわを混ぜ合わせた写真を投稿。「また緑×茶色」「色々作り中」とキャベツと肉の卵炒めや、しめじを