3児の母・川崎希「早起きしてお弁当おかず作り」手料理詰まった弁当披露「緑×茶色が一番美味しい」「ナイスアイディア」の声
【モデルプレス＝2026/03/05】タレントの川崎希が3月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。お弁当作りの様子を公開した。
【写真】38歳元AKB「何種類もあってすごい」早起きして作った彩り豊かな弁当
川崎は「早起きしてお弁当おかず作り」と添え、2〜3cmの長さに切った小松菜と斜め切りにしたちくわを混ぜ合わせた写真を投稿。「また緑×茶色」「色々作り中」とキャベツと肉の卵炒めや、しめじをたっぷりと使ったおかずも見せている。
最後には「完成」と記し、3品のおかずに加え、切れ目を入れたウインナーやにんじんを詰めた彩り豊かなお弁当にいちごを添えた写真を披露。「いちごで彩りなんとかしてみた」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「緑×茶色が一番美味しい」「何種類もあってすごい」「いちごで彩りアップ、ナイスアイディア」「忙しいのに尊敬する」「バランスも良さそう」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
◆川崎希、お弁当作りの様子披露
◆川崎希の投稿に「何種類もあってすごい」の声
