きょう5日は日本の東にある低気圧などの影響で北陸や北日本では雲が多く、雨や雪の降る所があるでしょう。その他の地域は概ね晴れる見込みです。ただ、北風が強まる所もあるため、日ざしが届くわりには暖かさを感じにくいかもしれません。洗濯物を外に干す場合は、風・花粉対策が必要になりそうです。あす6日は新たな低気圧が前線を伴いながら日本海を進み、日本の南には別の前線がのびる見通しです。そのため西日本では雨が降りや