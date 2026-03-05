愛知・幸田町でワゴン車が追突事故を起こし、そのまま現場から逃走。ドライブレコーダーには、ワゴン車が3台が絡む玉突き事故を起こした直後、道路脇のポールをなぎ倒して強引に走り去る様子が記録されていた。追突の衝撃で3台玉突きもワゴン車は強引に現場逃走愛知・幸田町で2月28日、カメラが捉えたのは、目の前を走る黒のワゴン車が前方の車に追突した瞬間だ。目撃者：あっ！事故った事故った！ぶつかったぶつかった！ところが