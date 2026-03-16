30年以上前から常態化していた「神奈川県警独自の取り締まり」「また神奈川県警か」「何度すれば気が済むんだ」などの声が聞かれるほど、不祥事が絶えない神奈川県警。今回は交通取り締まり現場での驚くべき内容が次々と発覚した。交通反則切符に追尾した距離を実際よりも長く記載するなどの虚偽有印公文書作成・同行使が明るみになり、第２交通機動隊（２交機）第２中隊第４小隊の茅ヶ崎分駐所に所属する隊員７名のうち40代巡査部