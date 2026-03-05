OP戦2試合で防御率2.70ナショナルズは4日（日本時間5日）、招待選手としてキャンプに参加していた小笠原慎之介投手をマイナーキャンプへ降格させたと発表した。小笠原はオープン戦2試合に登板し、3回1/3を投げて防御率2.70。メジャー移籍1年目の昨季は23試合に登板し、1勝1敗、防御率6.98だった。2024年オフに中日からポスティングシステムを利用し、2年350万ドル（約5億5000万円）でナショナルズに入団。昨シーズン終了後に